Wer hat den Kioskräuber mit der Edeka-Tüte gesehen?

Mit einem Messer bewaffnet hat ein maskierter Mann am Donnerstagmorgen einen Kiosk am Binnenfeldredder (Lohbrügge) überfallen. Er flüchtete mit Bargeld – die Polizei sucht öffentlich nach Zeugen.

Gegen 10.30 Uhr soll der Täter laut Polizei den Kiosk betreten haben: Der Mitarbeiter wird ihn später als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschreiben. Er trägt eine dunkelblaue Jacke, schwarze Sneaker mit weißen Elementen und eine dunkle Mütze. Im Gesicht ist eine FFP2-Maske um die Ohren gespannt. Auffällig: Er hält eine Edeka-Plastiktüte.

Fahndung mit mehreren Streifenwagen ohne Erfolg

Doch dann zückt er offenbar ein Messer, fordert den Mitarbeiter zum Öffnen der Kasse auf. „Nachdem der Räuber Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe erbeutet hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung“, so ein Polizeisprecher. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen habe nicht zur Feststellung eines Verdächtigen geführt.

Das örtlich zuständige Raubdezernat der Region Bergedorf (LKA 173) übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten suchen öffentlich nach Zeugen, die Angaben zum Tatverlauf oder Täter machen können. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)