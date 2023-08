Wenige Stunden nach Einsatz: Gebäude in Hamburg brennt schon wieder lichterloh

Nur wenige Stunden nach dem Einsatz in St. Georg hat es im Dachstuhl eines Gebäudes an der Straße Koppel erneut gebrannt. Wieder rückte die Feuerwehr mit einem größeren Kräfte-Aufgebot aus, auch die Polizei war vor Ort. Eine Frage tut sich dabei direkt auf: War es Brandstiftung?

Flammen lodern im Dachstuhl und erhellen die Nacht. Anwohner wählen um 4 Uhr den Notruf. Die Polizei sperrt den Eingangsbereich des Gebäudes, die Feuerwehrkräfte begeben sich in den brennenden Dachstuhl.

Flammen in St. Georg: Feuerwehr öffnet Dach – war es Brandstiftung?

Die Flammen kommen so ziemlich von derselben Stelle wie am Vortag. Die Beamten öffnen auf 100 Quadratmetern das Dach und löschen. Der Bereich ist momentan eine Baustelle. Verletzt wird durch das Feuer daher niemand.

Erst am Freitag gegen 14 Uhr hatte es an gleicher Adresse einen Brand gegeben – nur wenige Stunden vor dem aktuellen Feuer. Es hatte Styropor hinter der Holzfassade gebrannt, die im Erdgeschoss liegende Kita wurde von den Erziehern vorsorglich geräumt. Was sich am Samstagmorgen entzündete, war zunächst unklar.

Aber: Dass das Feuer gezielt gelegt wurde, davon gehen die Beamten erstmal nicht aus. Ein Polizeisprecher: „Wir haben bisher keine Hinweise auf Brandstiftung.“ (dg)