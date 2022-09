Schon wieder Barmbek: Smart überschlägt sich bei Unfall in Hamburg

In Barmbek-Nord hat sich am Montagmittag ein Auto überschlagen: Laut Angaben der Hamburger Polizei sind ein Smart und ein Mitsubishi auf der Fuhlsbüttler Straße frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Der Smart wurde durch die Kollision weggeschleudert und zur Seite gekippt. Passanten sollen den Kleinwagen wieder aufgerichtet haben.

Schon wieder: Smart überschlägt sich bei Unfall in Hamburg

Der Smart-Fahrer war kurzzeitig nicht ansprechbar, kam zusammen mit dem Mann aus dem Mitsubishi in ein nahes Krankenhaus. Die Polizei ließ derweil die Straße sperren. Es kam zu Staus, der Busverkehr wurde umgeleitet.

Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und Zeugen befragt. Möglich, dass einer der Fahrer die Vorfahrt des anderes missachtet hat.

Am Morgen war es in Barmbek-Süd zu einem ähnlichen Unfall gekommen: Dort hatte sich an der Hufnerstraße ein Fiat überschlagen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin, eine 22 Jahre alte Corsa-Fahrerin, soll laut Polizei berauscht und betrunken gewesen sein. (dg)