Schnee und Eis bedrohen Hausboot: Tauchereinsatz in Hammerbrook!

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen mit einem größeren Aufgebot in Hammerbrook im Einsatz gewesen. Am Victoriakai-Ufer drohte ein Hausboot zu sinken. Es war durch Schnee- und Eislast schon bedrohlich zur Seite geneigt.

Laut Feuerwehr seien die Retter gegen 8 Uhr alarmiert worden. Neben einem Löschzug und einem Rüstwagen rückten auch die Taucher an. Bei Ankunft der Einsatzkräfte zeigte sich schnell, dass das Hausboot tatsächlich arge Schlagseite hatte: Grund hierfür soll laut einem Sprecher Schnee- und Eislast gewesen sein.

Die Taucher der Feuerwehr und Retter vom DLRG stiegen in das eiskalte Gewässer und richteten das Wohnschiff mit Hebekissen wieder auf. Der Bewohner wird nun dafür sorgen müssen, sein Boot von Schnee und Eis zu befreien.