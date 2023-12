Winterwetter bleibt in Hamburg – massive Glätte droht

Ein Ende der Bibberkälte ist in Hamburg und Schleswig-Holstein noch nicht abzusehen – und bald könnte es auf den Straßen wieder gefährlich glatt werden.

In der Nacht zum Dienstag rieselt wieder die weiße Pracht vom Himmel. Die Tiefstwerte liegen bei knackigen -3 Grad.

Winterwetter in Hamburg: Hohe Glättegefahr ab Mittwoch Nacht

Am Dienstag schneit es leicht, das Thermometer klettert knapp über Null. In der Nacht zum Mittwoch wird es bei leichtem Schneefall nicht ganz so kalt wie am Tag zuvor: Die Tiefstwerte liegen bei -1 Grad.

Der Mittwoch bringt zeitweise leichten Regen, Schneeregen oder Schnee bei Höchstwerten zwischen einem und drei Grad. In der Nacht zum Donnerstag werden die Niederschläge weniger. Bei Temperaturen bis -2 Grad besteht dann aber hohe Glättegefahr.

Der Donnerstag beginnt bedeckt, teils auch neblig-trüb. Die Luft erwärmt sich auf ein bis drei Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen aber wieder auf -1 Grad. Die dichten Wolken bringen später Regen, der auf gefrorenen Böden Glatteisgefahr birgt. (mp)