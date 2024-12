Schmuck und Edelmetalle in der City geklaut! Frau mit auffälliger Perücke gesucht

Dreister Diebstahl in der Hamburger Innenstadt: Ein Mann hat am Mittwoch in der Werkstatt eines Juweliergeschäfts am Neuen Wall Schmuckstücke sowie Edelmetalle gestohlen. Unter den Verdächtigen ist eine Frau mit einer auffälligen Perücke.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter sich gegen 10.30 Uhr von hinten in die Werkstatt des Juweliergeschäfts schlich. Während ein Komplizenpärchen den 82-jährigen Mitarbeiter in ein vorgetäuschtes Verkaufsgespräch verwickelte, konnte der Täter die Werkstatt seelenruhig nach teuren Schmuckstücken und Edelmetallen durchsuchen.

Ein Pärchen lenkte den Verkäufer ab – ein weiterer machte sich die Taschen voll

Als der Täter seine Taschen gefüllt hatte, ging er unbemerkt aus der Werkstatt und floh in unbekannte Richtung. Mindestens ein weiterer Täter stand vor der Tür Schmiere. Alle Verdächtigen entfernten sich zu Fuß in Richtung Stadthausbrücke. Nachdem das Verkaufsgespräch beendet war, ging der 82-jährige Verkäufer zurück in die Werkstatt und bemerkte den Diebstahl. Er alarmierte umgehend die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Ein verdächtiger Mann, der die Werkstatt des Juweliergeschäfts betrat, soll eine kräftige Figur haben. Er trug einen beigefarbenen Anorak mit Kapuze und hatte eine weiße Papiertüte bei sich.

Bei dem verdächtigen Pärchen wird der Mann als etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Laut Polizei hat er ein „südländisches“ Erscheinungsbild. Er hat kurze, dunkle Haare, einen Vollbart und trug eine dunkle Jacke. Die Frau hatte eine kräftige Figur, ist ungefähr 35 Jahre alt und war auffällig dunkel geschminkt. Sie fiel durch eine schulterlange, strohweiße Perücke auf.

Die Polizei Hamburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tätergruppe oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle zu melden.