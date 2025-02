Schlimmer Vorfall in Hamburger S-Bahn: Frau rassistisch beleidigt und geschlagen

In einer Linie der S1 kam es am Freitagnachmittag laut Bundespolizei zu einem rassistisch motivierten Übergriff auf eine Frau. Ein Mann soll das Opfer zunächst beleidigt und dann geschlagen haben. Bundespolizisten nahmen ihn in Barmbek-Nord fest. Der Mann soll der Polizei bereits einschlägig bekannt sein.

Der Vorfall hat sich nach Angaben der Bundespolizei gegen 13.40 Uhr in einer S1 zwischen den Stationen Rübenkamp und Alte Wöhr zugetragen. Ein 47-Jähriger sei am Bahnhof Rübenkamp zugestiegen und habe sich neben eine 52-jährige Frau gesetzt, die nach Informationen der MOPO türkischer Abstammung ist.

S-Bahn gestoppt – Bundespolizei nimmt Täter fest

Vor den Augen der 52-Jährigen habe der Mann auf den Boden gespuckt und sie rassistisch beleidigt. Als das Opfer den Mann auf sein Verhalten ansprach, soll er ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Zugführer meldete den Vorfall umgehend der Bundespolizei. Der Zug wurde am Bahnhof Alte Wöhr gestoppt.

Zusammen mit Kollegen der Landespolizei konnten Bundespolizisten den wegen ähnlicher Delikte polizeibekannten Mann noch auf dem Bahnsteig festnehmen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Opfer wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.