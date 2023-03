Unfall an der A1: Autofahrerin schwer verletzt

An der A1 ist es am Mittwochabend an der Anschlussstelle Harburg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Dabei wurde die Fahrerin des SUV schwer verletzt. Alkoholkonsum und überhöhte Geschwindigkeit könnten die Ursache sein.

Laut Polizei wurden die Beamten gegen 18 Uhr zu dem Unfall an der Neuländer Straße gerufen. Auch ein Notarzt wurde alarmiert. An der Ausfahrt zur A1, in der sich eine Baustelle befindet, waren ein Kleinlastwagen und ein SUV ineinander gekracht.

Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache nicht ausgeschlossen

Die Autofahrerin (35) wurde bei dem Crash schwer verletzt. Sie wurde vom Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik. der Lkw-Fahrer (48) blieb unverletzt.

Alkoholkonsum und überhöhte Geschwindigkeit der Pkw-Fahrerin werden als Unfallursachen nicht ausgeschlossen. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt und sucht Zeugen. Tel. 4286 56789.