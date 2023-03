Schwerer Nebelunfall bei Hamburg: Autofahrer kracht in Lkw und stirbt

Im Landkreis Harburg ist am Donnerstagmorgen ein 42-Jähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Autofahrer war auf der K10 bei dichtem Nebel frontal in einen Lkw gekracht. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zu dem Crash kam es laut Feuerwehr gegen 6.24 Uhr auf der Landstraße zwischen Marxen und Ramelsloh. Bei dichtem Nebel seien hier ein Renault-Kleinwagen und ein Lkw bei voller Fahrt frontal ineinander gekracht. Der Pkw bohrte sich regelrecht in die Front des Lastzugs. Der 42-jährige Fahrer des Renault wurde eingeklemmt.

Bei Hamburg: 42-Jähriger bei Autounfall eingeklemmt

Die Feuerwehr war binnen weniger Minuten mit einem Großaufgebot am Einsatzort. Auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt kamen zu Hilfe. Die Befreiung des Opfers dauerte mehr als eine Stunde, doch der Mann erlag noch im Auto seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer (63) erlitt einen Schock und leichte Verletzungen, er kam ins Krankenhaus. Die K10 wurde voll gesperrt.