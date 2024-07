Schlimmer Arbeitsunfall in Hamburg: 17-Jähriger stürzt zehn Meter in die Tiefe

In Jenfeld ist es am Samstagmorgen bei Arbeiten auf dem Dach einer Lagerhalle zu einem schlimmen Unfall gekommen. Ein ungesicherter 17-Jähriger stürzte mehr als zehn Meter in die Tiefe. Sein Zustand war auch am Montag noch kritisch.

Laut Polizei war der Teenager zusammen mit Kollegen auf dem Dach einer Lagerhalle an der Schimmelmannstraße, um dort notwendige Arbeiten vorzubereiten. Gegen 8 Uhr habe der junge Mann dann den Halt verloren. Er sei zehn Meter in die Tiefe gestürzt und auf einen Betonboden gefallen.

Notarzt versorgt lebensgefährlich verletztes Unfallopfer

Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer. Danach wurde der Jugendliche mit Knochenbrüchen und inneren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Auch am Montagmorgen war der Zustand des Verunglückten laut Polizei immer noch kritisch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.