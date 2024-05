Schlagermove, Handball-Finals und Demos: In Hamburg drohen massive Staus

Hamburger Autofahrer sollten sich auf lange Staus gefasst machen: Am kommenden Wochenende finden mehrere Großevents – unter anderem der Schlagermove – und Demonstrationen statt. Die Polizei geht von massiven Verkehrsbeeinträchtigungen aus.

Beim Schlagermove auf St. Pauli werden Hunderttausende Besucher erwartet. Er soll am Samstag um 15 Uhr auf dem Heiligengeistfeld starten und über die Helgoländer Allee, die St. Pauli Hafenstraße und Reeperbahn kreisen. In diesem Bereich kommt es zu Straßensperrungen.

Tausende Besucher zu den Handball-Finals in Bahrenfeld

Zudem finden am Wochenende die European Handball Finals in der Barclays-Arena in Bahrenfeld statt. Dorthin werden mehrere Zehntausend Zuschauer strömen. Die Polizei rät, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Und als wäre das nicht schon genug, sind mehrere Demonstrationen im Stadtgebiet angemeldet worden. Die größte wird am Samstag in Barmbek-Nord stattfinden: Vor dem S-Bahnhof am Bert-Kaempfert-Platz wollen rund Tausend Teilnehmer „Klare Kante gegen Rechts“ zeigen.