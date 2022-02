Nach einem Verkehrsunfall an der Kieler Straße am Samstagabend in Stellingen haben sich mehrere Menschen geprügelt: Beamte der Hamburger Polizei mussten die Situation schlichten. Es wird nun auch wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt.

Den Angaben der Polizei nach wollte sich der Fahrer (21) eines Burger-Lieferdienstes um 21 Uhr von dem Gelände des Betriebs in den Straßenverkehr einfädeln. Dabei kam es dann aber zu einer Kollision mit dem BMW eines 32-Jährigen, der als Letzter einer aus mehreren Autos bestehenden Familien-Kolonne in Richtung Innenstadt unterwegs war. „Als die anderen Angehörigen vom Unfall mitbekamen, drehten sie um“, so ein Polizeisprecher.

Schlägerei nach Unfall in Hamburg – Polizei muss schlichten

Zeugen berichteten später von einer sehr „aufgeheizten Stimmung“. Zunächst hätten sich die Beteiligten nur über den Unfall gestritten, dann sei die Sache handgreiflich geworden. Familienmitglieder schlugen sich mit dem Fahrer und dessen Arbeitskollegen, die ihm aus dem Laden zu Hilfe kamen. Auch Frauen soll dabei beteiligt gewesen sein.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Mit mehreren Streifenwagen kam die Polizei in Stellingen an. Sie gingen von mindestens zehn Menschen aus, die sich prügelten. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Lage offenbar wieder weitestgehend beruhigt, die Grundstimmung der Beteiligten soll aber noch sehr aggressiv gewesen sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Gefeuert wegen Reichsbürger-Nähe! Polizei-Angestellter meldet Corona-Demo an

Der Sprecher: „Der durch den Unfall verursachte Schaden wurde aufgenommen.“ Auch bezüglich der Auseinandersetzung werde nun ermittelt. (dg)