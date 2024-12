Schießerei in Hamburg: Junger Mann stirbt

Zeugen hören mehrere Schüsse. Kurz darauf werden zwei Männer in Mümmelmannsberg (Billstedt) mit Schussverletzungen gefunden. Einer stirbt wenig später im Krankenhaus.

Bei Schüssen sind zwei Menschen an der Kandinskyallee – zwischen U-Bahn-Eingang und Lietbargredder – verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 20 und 22 Jahren seien umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, so ein Sprecher der Polizei.

Zeuge unter Schock – Polizei ermittelt nach tödlicher Schießerei in Hamburg

Nach MOPO-Informationen ist der 20-Jährige dort noch in der Nacht seinen Verletzungen erlegen. Das bestätigte inzwischen auch die Polizei. Der 22-Jährige habe wohl Glück gehabt und sei den weiteren Angaben zufolge leichter verletzt worden.

Das könnte Sie interessieren: Brennpunkt Hansaplatz: „Es geht so nicht weiter“ – neues Verbot soll kommen

Zwei Männer seien zudem auf der Flucht, die Polizei fahnde nach ihnen. Bisher habe es keine Festnahmen gegeben. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen am Tatort und sicherte mögliche Spuren.

Zeugen sollen am Samstag gegen 22.36 Uhr die Schüsse gehört und anschließend per Notruf gemeldet haben. Ein weiterer Rettungswagen wurde für eine geschockte Person benötigt, die behandelt werden musste. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. (dg/roeer)