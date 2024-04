Schäden an Hamburger Autobahnbrücke – am Wochenende drohen Staus

Dringende Reparaturen sind nötig – sonst drohen Teile des Bauwerks zu brechen: Die Norderelbbrücke zwischen Wilhelmsburg und Rothenburgsort wird an drei Wochenenden zum Teil gesperrt. Das bedeutet Staugefahr auf der A1 schon ab Samstag.

Für die Sanierungsarbeiten sperrt die Autobahnmeisterei zunächst zwei Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Süd, einer bleibt frei. Los geht es am Samstag, den 13. April um 5 Uhr. Das Ende der Sperrung ist für Sonntag, den 14. April um 22 Uhr angesetzt.

A1: Norderelbbrücke in Hamburg wird gesperrt

Die Autobahn GmbH rechnet besonders am Sonntagnachmittag und -abend mit erheblichen Behinderungen. Denn: Eine Umfahrung der Norderelbbrücke A1 über das Autobahnkreuz HH-Ost (31), A24, Horner Kreisel, Sievekingsallee, Bürgerweide, A255 und A1 ist nicht möglich. Autofahrer können jedoch bei erhöhten Staulagen die Umleitung U26 – also die B5 ab der A1-Anschlussstelle Billstedt – nutzen, um dann über die B75, A255 zur A1 zu gelangen.

Für die Arbeiten am zweiten und dritten Wochenende, also am 20./21. April sowie am 27./28.April, werden zwei Fahrstreifen auf der Fahrbahn Richtung Norden gesperrt – jeweils von Samstag, 5 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr. Ein Fahrstreifen bleibt frei.

Hamburg: Staugefahr auf der A1

Autofahrer können an diesen beiden Wochenenden bei erhöhten Staulagen ab dem Autobahndreieck Norderelbe über die A255, B75 und die B5 bis zur AS Billstedt die Baustelle auf der Norderelbbrücke umfahren.

Hintergrund der Arbeiten sind Schäden an den sogenannten Übergangskonstruktionen. Das sind Bauelemente, die Verformungen und Bewegungen an den Brückenenden zwischen Brücke und Straße ausgleichen. Die Sanierung ist auf beiden Richtungsfahrbahnen erforderlich, um diese Bauelemente nicht überzubeanspruchen und einen Bruch der Elemente zu verhindern. Die Schäden will die Autobahn GmbH „zwingend vor Pfingsten und der darauffolgenden Hauptferienreisezeit“ beheben. Bereits im März waren dringende Reparaturen an der Brücke notwendig geworden. (mp)