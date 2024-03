Stau-Gefahr: Mehrere Sperrungen der A1 bei Hamburg im April

Autofahrer aufgepasst: Im April kommt es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen HH-Stillhorn (37) und HH-Harburg (38) wegen geplanten Bauarbeiten zu großen Einschränkungen. Tagsüber können in beiden Fahrtrichtungen meist nur zwei Spuren befahren werden, nachts vereinzelt nur ein Streifen.

Hintergrund der Bauarbeiten ist der geplante Ausbau der A1 zwischen dem Autobahndreieck HH-Südost und der Anschlussstelle HH-Harburg von bislang sechs, auf acht Fahrspuren. Dafür ist auch ein Neubau der bisherigen Süderelbbrücke geplant. Im Zuge dieses Neubaus muss allerdings der Hochwasserschutz an der Süderelbe erneuert werden. Die dazu nötigen Kampfmittelsondierungen zur Sicherheit während der Bauarbeiten sind der Grund für die im April geplanten Einschränkungen, wie die Autobahn GmbH Nord bekannt gab. Betroffen ist der Zeitraum von Mittwoch, 3. April, bis Freitag, 26. April.

Einschränkungen wegen Bauarbeiten im Zuge des Neubaus der Süderelbbrücke

Konkret sehen die Einschränkungen folgendes vor: Auf der Richtungsfahrbahn Bremen sind tagsüber meist nur zwei Spuren befahrbar. Das gilt für den Zeitraum vom 3. April bis 12. April, vom 14. April bis 19. April, sowie vom 22. April bis 26. April. Von Sonntag, 14. April, bis Freitag, 19. April, ist die Auffahrt HH-Stillhorn Richtung Bremen zudem tagsüber verkürzt.

Auch Nachts gibt es Einschränkungen in Richtung Bremen: In bestimmten Nächten ist die Fahrbahn jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr nur auf einem Streifen befahrbar. Zusätzlich ist die Auffahrt HH-Stillhorn Richtung Bremen in diesen Nächten temporär gesperrt. Das gilt für die Nächte vom 3. April bis 5. April, für den 12. April, 13. April, sowie für die Nächte vom 19. April bis 21. April. Auch in der Nacht vom 26. April kann nur ein Fahrstreifen befahren werden.

Fahrtrichtung Lübeck teilweise gänzlich gesperrt

Auch in Fahrtrichtung Lübeck können auf der Strecke zwischen den beiden Anschlussstellen tagsüber meist nur zwei Fahrstreifen befahren werden. Das gilt für die Zeit vom 10. April bis 25. April. Zusätzlich ist die Ausfahrt HH-Stillhorn Richtung Lübeck von Mittwoch, 10. April, bis Mittwoch, 17. April, verkürzt.

In den Nächten vom 8. April, 9. April, 17. April sowie 25. April ist die gesamte Richtungsfahrbahn Lübeck zwischen den beiden Anschlussstellen jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Somit ist auch die Auffahrt HH-Harburg auf die A1 Richtung Lübeck temporär gesperrt. Autofahrer werden dann über die Bedarfsumleitung U 79 umgeleitet. (mp)