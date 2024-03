S-Bahnhof Reeperbahn: Mann belästigt Frau sexuell – Täter „völlig uneinsichtig“

Widerliche Tat am S-Bahnhof Reeperbahn (St. Pauli): Einer jungen Frau (21) ist in der Nacht zu Samstag unter den Rock gefasst worden. Der mutmaßliche Täter wurde – offenbar völlig uneinsichtig – festgenommen.

Laut Bundespolizei war die 21-Jährige zusammen mit einer Freundin gerade dabei, die Treppen hochzugehen, als der 34-Jährige von hinten kam, der Frau unter den Rock fasste und dazu „unsittlich“ ihren Oberschenkel berührte, wie die Bundespolizei mitteilt.

S-Bahn Reeperbahn: Festnahme nach sexueller Belästigung

„Die Freundin der Geschädigten beobachtete die Tat und drücke den Beschuldigten umgehend couragiert zur Seite. Auch die Geschädigte reagierte sofort und stieß den Verdächtigen von sich weg.“ Eine am Bahnsteig patrouillierende Streife der Bundespolizei sei über den Fall in Kenntnis gesetzt worden, auch durch Zeugen. Der 34-Jährige sei dann von den Beamten vorläufig festgenommen worden. Er sei offensichtlich alkoholisiert gewesen.

Der Verdacht bestätigte sich an der Wache in Altona. Dort pustete der Mann einen Atemalkoholwert von 2,5 Promille – ein Arzt stellte die sogenannte Gewahrsamsfähigkeit fest. Bundespolizei-Sprecher Rüdiger Carstens: „Er bekam in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung.“

Der Mann habe sich zuvor wiederholt „völlig uneinsichtig“ und unkooperativ gezeigt. Ein Unrechtsbewusstsein nach der Straftat sei nicht erkennbar gewesen.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Es geht um den Verdacht der sexuellen Belästigung. Die Bundespolizei ermittelt. (dg)