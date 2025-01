S-Bahn-Unfall an Hamburger Bahnhof: Mann an Kopf verletzt

Am Mittwochmorgen ist ein Mann im Bahnhof Dammtor von einer S-Bahn am Kopf getroffen und verletzt worden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein – gegen den Verletzten.

Der Vorfall ereignete sich am Neujahrsmorgen gegen 6 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei torkelte ein Betrunkener auf dem S-Bahnsteig umher. Dabei geriet er gefährlich nahe an den Rand des Bahnsteigs. Als eine Bahn einfuhr, traf das Fahrzeug den 26-Jährigen am Kopf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann zurück auf den Bahnsteig geschleudert, wo er liegen blieb.

Hamburg: Mann wird von S-Bahn am Kopf getroffen

Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den Verletzten, anschließend brachte man ihn in ein Krankenhaus. Polizeiangaben zufolge hatte der Mann eine Platzwunde am Kopf. Der Fahrer der S-Bahn stand unter Schock und musste seinen Dienst einstellen. Die etwa 30 Fahrgäste überstanden die Notbremsung der Bahn unverletzt.

Gegen den verletzten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Vorwurf: „Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr“. (doe)