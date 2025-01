Sie zielten mit Schreckschusswaffen auf Balkone, beschossen Polizisten mit Feuerwerk und attackierten ein Feuerwehrauto so heftig mit Böllern und Raketen, dass der Einsatz abgebrochen wurde. Selbst Mütter mit Kindern wurden nicht verschont. Am Schreyerring in Steilshoop gab es in der Silvesternacht erschreckende Szenen. Ein Bewohner sagte lakonisch: „Das ist hier jedes Jahr so. Geil, oder?“