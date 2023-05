Unter Bahnbrücke in Hamburg: Transporter brennt vollständig aus – Gleis gesperrt

In Rothenburgsort ist in der Nacht zu Donnerstag ein Transporter unter einer Bahnbrücke ausgebrannt. Der Fernverkehr wurde daraufhin eingestellt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.45 Uhr in die Straße Brandshofer Deich alarmiert. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen der MOPO sagte, hatte ein Zeuge gesehen, wie der Kleintransporter unter der Brücke in Brand stand.

Rothenburgsort: Transporter brennt unter Brücke aus

Der Motorraum des Fahrzeugs hatte Feuer gefangen. Neben dem Transporter wurden ein Startkabel und eine Batterie gefunden worden, so der Polizeisprecher. Es liegt die Vermutung nahe, dass jemand den Wagen ohne Zündschlüssel starten und stehlen wollte.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei der MOPO bestätigte, wurden zunächst alle Gleise über der Brücke gesperrt. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn hat dann gegen 3 Uhr das Gleis in Richtung Oberhafen wieder freigegeben, da dies vom Brand nicht betroffen war.

Am Donnerstagvormittag wird sich ein Brückensachverständiger vor Ort ein Bild von der Lage machen und entscheiden, ob auch das andere Gleis freigegeben werden kann.

Der Einsatz ist gegen 3.09 Uhr beendet worden. Der Transporter wurde von der Polizei sichergestellt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. (elu)