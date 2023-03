Rollstuhlfahrer fällt in die Alster – dramatischer Rettungseinsatz

In Winterhude ist es am Dienstagmorgen zu einen dramatischen Einsatz der Feuerwehr gekommen. Ein Mann (60) im Rollstuhl war am Winterhuder Kai in die Alster gefallen. Passanten retteten die leblose Person aus dem Wasser.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 10.50 Uhr alarmiert. Passanten hatten den Notruf gewählt und gemeldet, dass eine Person samt Rollstuhl in die Alster gekippt sei. Mehrere Löschfahrzeuge, die Taucher der Feuerwehr und ein Notarzt rückten an.

Passanten hatten das Unglücksopfer vor Eintreffen der Kräfte bereits aus dem Wasser geholt, doch es atmete nicht mehr. Der Notarzt leitete umgehend die Wiederbelebung ein. Unter Reanimationsbedingungen kam der 60-Jährige in eine Klinik.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Insgesamt waren etwa 15 Retter der Feuerwehr im Einsatz.