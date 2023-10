Schwerer Roller-Unfall in Hamburg – Scholz-Beschützer werden Zeugen

Schwerer Unfall in der Hamburger Innenstadt: Am Montagabend ist ein Rollerfahrer gestürzt – unter anderem vor den Augen von Zivilfahndern der Polizei, die Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Rahmen der Feierlichkeiten des Tags der Deutschen Einheit beschützten. Der Rollerfahrer musste ins Krankenhaus.

Polizeiangaben zufolge war der Mann gegen 21 Uhr im Bereich Neuer Wall/Stadthausbrücke (Neustadt) unterwegs. Dann soll ein Fußgänger unvermittelt die Straße betreten haben.

Rollerfahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Rollerfahrer habe nicht mehr ausweichen können, so ein Polizeisprecher. „Er stürzte auf den Asphalt“. Sanitäter behandelten den Mann, der in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik kam. Wie schwer er genau verletzt war und ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Der Fußgänger blieb derweil unverletzt.

Zeugen des Unfalls wurden auch Zivilfahnder der Polizei, die für die Sicherheit von Olaf Scholz eingesetzt waren. Nach einer Pause an der Wache waren sie wieder auf dem Weg zurück zum Bundeskanzler, der unter anderem eine Rede in der Handelskammer hielt.

Die Polizei ließ nach dem Unfall die Straße sperren und vernahm Zeugen. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt und will die genauen Umstände des Vorfalles nun rekonstruieren. (dg/röer)