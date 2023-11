Großeinsatz am HSV-Stadion: Wie die Polizei in Hamburg für die EM übt

Die Bundespolizei hat vor der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr den Umgang mit rivalisierenden Fan-Gruppen geübt.

Wie ein Sprecher der federführenden Bundespolizei Ratzeburg mitteilte, waren 478 Polizisten am Donnerstag an der Übung beteiligt. Sie schlüpften auch in die Rolle der Fans.

Hamburg: Polizei übt für Fußball-EM

Neben der Bundespolizei war auch die Landespolizei aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. Die Kräfte der Hamburger Landespolizei mussten einsatzbedingt absagen.

Hauptziel der Übung war eine Trennung der Fan-Lager sowie deren Begleitung zum Volksparkstadion (Bahrenfeld), wo während der EM fünf Spiele stattfinden werden. Dazu ging es vom S-Bahnhof Bergedorf über die Station Stellingen in Richtung der Arena. (dpa)