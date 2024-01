Rentnerin bestohlen: Passanten stellen mutmaßliche Diebin in Hamburg

Dank zweier Helfer hat die Polizei eine Frau (22) festgenommen, die mehrere Diebstähle begangen haben soll. Eines ihrer Opfer: eine Rentnerin (69) aus Rahlstedt.

Die 69-Jährige befand sich am Dienstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft an der Schweriner Straße, als sie laut Polizei plötzlich einen „offensichtlich unberechtigten Griff in ihren Rucksack“ spürte. Die Rentnerin griff sofort in die Tasche und bemerkte, dass ihre Geldbörse weg war. Ein Polizeisprecher: „In diesem Moment verließ eine Frau augenscheinlich fluchtartig das Geschäft.“

Frau hat weiteres Diebesgut dabei

Das Opfer verfolgte die Frau und rief vor dem Laden um Hilfe. Darauf aufmerksam geworden, nahmen zwei Männer die Verfolgung auf: Sie stellten die Flüchtige an der Rahlstedter Straße, hielten sie dort bis zum Eintreffen der Polizei fest. „Die Tatverdächtige, eine 22-Jährige, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 38 gebracht“, so der Sprecher weiter.

Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Beamten nicht nur das Geld der 69-Jährigen, sondern auch weiteres mutmaßlich gestohlenes Bargeld. Gegen die 22-Jährige wurde ein Verfahren eingeleitet, danach durfte sie die Wache wieder verlassen; es lagen keine Haftgründe vor. Die örtlich zuständige Kripo (LKA 151) ermittelt. (dg)