Reh rutscht in Elbe – Feuerwehrmann springt hinterher

Einsatz in Neuengamme: Ein Reh ist am Mittwochmittag in die Dove Elbe gestürzt und drohte zu ertrinken. Ein Feuerwehrmann sprang ins Wasser und versuchte, das Tier zu retten.

Passanten hatten gegen 13.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert und von dem Reh berichtet. Feuerwehrkräfte näherten sich dem Ufer und versuchten, an das Tier zu gelangen.

Reh rutsch in Dove Elbe

Letztlich zog ein Retter seine Jacke aus und sprang in die eiskalte Elbe – letztlich leider vergeblich: das Tier war bereits tot. Es hatte seine Kräfte verloren, konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Feuerwehrleute brachten es ans Ufer. Sie checkten ein weiteres Mal den Puls, doch es war keiner mehr spürbar. Das tote Reh wurde in ein Umwelt-Institut in Rothenburgsort gebracht. Vermutlich war das Tier am Ufer ausgerutscht und ins Wasser gestürzt, mutmaßen die Einsatzkräfte. (dg)