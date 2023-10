Historisches Reetdachhaus in Hamburg in Flammen – Feuerwehr kämpft vergeblich

In Neuland hat am Dienstagmorgen der Brand eines Reetdachhauses zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Meterhohe Flammen loderten in den Himmel, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Das Gebäude wurde komplett zerstört.

Laut Feuerwehr waren gegen 9.35 Uhr die ersten Notrufe eingegangen. Die Anrufer meldeten starken Qualm aus dem Reetdach eines Hauses an der Fünfhausener Straße. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, schossen bereits meterhohe Flammen in die Höhe.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Erst Anfang September dieses Jahres war es in der selben Straße zu einem verheerenden Brand gekommen. Das Elternhaus des FDP-Politikers Carl Cevin-Key Coste wurde damals ein Raub der Flammen.

Laut Polizei gibt es keine Verletzten, die Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei das Haus nicht mehr zu retten. Um letzte Glutnester zu löschen, wurde das THW mit einem Radlader angefordert.