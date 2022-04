Rechts überholt, kein Abstand: 18-jähriger Fahranfänger von Polizei gestoppt

Beamte der Hamburger Polizei haben am vergangenen Freitag einen 18 Jahren alten Autofahrer gestoppt, der auf der A7 und der A23 mehrfach rechts überholt und keinen nötigen Abstand gehalten haben soll. Zu schnell war er auch, und das laut Angaben der Polizei eigentlich durchgängig. Ihn erwartet eine empfindliche Strafe.

Die Beamten waren in einem zivilen Pro-Vida-Streifenwagen unterwegs. In diesem ist ein Kamera-System installiert, das Geschwindigkeiten in Echtzeit misst, erfasst und speichern kann. Die Polizisten waren um kurz nach 19 Uhr in nördlicher Richtung auf der A7 unterwegs, „als ihnen ein mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit fahrender Opel Astra auffiel“, so ein Polizeisprecher. Die erste Messung: Der Opel fuhr 126 bei erlaubten 80 km/h.

Hamburg: 18-jähriger Fahranfänger von Polizei gestoppt

Unauffällig nahmen die Polizisten die Verfolgung auf, sahen, wie der 18-Jährige andere Verkehrsteilnehmer rechts überholte, anderen auffuhr und dann auf die A23 brauste. Höchstgeschwindigkeit: 146 Stundenkilometer bei erlaubtem Tempo 100. In Höhe Eidelstedt wurde der Opel – in dem vier junge Menschen saßen – dann aus dem Verkehr gezogen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

„Neben mehreren Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren leiteten die Beamten gegen den 18-Jährigen auch zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen als Alleinfahrer ein“, teilte der Sprecher mit. Opel und Führerschein wurden sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Mord am Michel: Die letzten Augenblicke von Jose R.

Neben einer Geldbuße von 3000 Euro erwarten den jungen Autofahrer auch elf (!) Punkte in Flensburg. (dg)