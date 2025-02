Razzia in Vereinslokal in Hamburg – Koffer voller Drogen fliegt aus Fenster

Einsatz in Harburg: Am Mittwochabend rückten Polizisten zu einem Vereinslokal aus. Die Beamten hatten Hinweise darauf, dass dort mit Drogen gehandelt und illegales Glücksspiel betrieben wird. Fündig wurden sie allerdings in den Etagen darüber. Am Ende flog auch noch ein Koffer voller Drogen aus dem Fenster.

Nach MOPO-Informationen schlugen die Fahnder gegen 20 Uhr in einem albanischen Vereinslokal an der Neuen Straße zu. Dort konnte nichts Verdächtiges gefunden werden. Allerdings ergaben sich Hinweise, dass sich in der darüber liegenden Wohnung Tatmittel befinden könnten.

Harburg: Illegale Spielautomaten sichergestellt

Und tatsächlich: Hier fanden die Ermittler mehrere illegale Spielautomaten, außerdem stellten sie rund 350 Euro Bargeld sicher. Während der Durchsuchung bemerkte einer der Polizisten, wie ein Koffer aus dem Fenster der vierten Etage geworfen wurde.

Auch diese Wohnung wurde durchsucht. In den Räumen sowie in dem inzwischen sichergestellten Koffer wurden mehrere Kilo Haschisch und Marihuana gefunden. Drei Männer (32, 35 und 42 Jahre) wurden auf die Wache gebracht. Der 42-Jährige muss sich wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels verantworten, die beiden anderen wegen Drogenhandels.