Razzia in Hamburg: Polizei jagt Autodiebe-Mafia

Am Mittwochmorgen kam es in Hamburg-Jenfeld zu einer Razzia. Zwei Männer wurden festgenommen. Bei den beiden handelt es sich offenbar um Mitglieder einer Bande von Luxusauto-Dieben.

Im Morgengrauen stürmte ein Sondereinsatzkommando das Mehrfamilienhaus in Jenfeld. Die Kriminalpolizei habe zwei Männer festgenommen und in zivilen Streifenwagen abtransportiert, so ein Reporter vor Ort. Gegen die beiden Männer soll ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls von Luxusautos der Marke Porsche laufen.

Ein Hausbewohner erzählte, dass in der betroffenen Wohnung etwa alle drei Monate neue Bewohner eingezogen seien. Es könnte sich bei der Wohnung demnach um den Unterschlupf der Bande handeln. (zc)