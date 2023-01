Hamburg bleibt ein beliebtes Ziel für Autoknacker – das geht aus einer Statistik der Innenbehörde und Polizei hervor. Wo aber schlagen die Diebe am häufigsten zu? Die MOPO gibt einen Überblick. Insgesamt gehen die Autoklau-Zahlen in Hamburg leicht zurück – aber nicht überall: In mehreren Stadtteilen gab es sogar einen deutlichen Anstieg. Dies betrifft vor allem die Bezirke Eimsbüttel und Altona: In Eimsbüttel erfasste die Polizei 146 Autodiebstähle – zehn Prozent mehr als noch im Jahr 2020.

Hamburg bleibt ein beliebtes Ziel für Autoknacker – das geht aus einer Statistik der Innenbehörde und Polizei hervor. Wo aber schlagen die Diebe am häufigsten zu? Die MOPO gibt einen Überblick.

Insgesamt gehen die Autoklau-Zahlen in Hamburg leicht zurück – aber nicht überall: In mehreren Stadtteilen gab es sogar einen deutlichen Anstieg. Dies betrifft vor allem die Bezirke Eimsbüttel und Altona: In Eimsbüttel erfasste die Polizei 146 Autodiebstähle – zehn Prozent mehr als noch im Jahr 2020.

Stadtteil-Übersicht: So viele Autos werden in Hamburg geklaut

Schaut man genauer auf die Stadtteile, zeigt sich: In Eimsbüttel, Hoheluft-West und Stellingen wurden die deutlichsten Anstiege registriert. In diesen drei Stadtteilen schlugen Autoknacker 60 Mal zu.

Die im Bezirk Eimsbüttel erfassten Autodiebstähle. Polizei Die im Bezirk Eimsbüttel erfassten Autodiebstähle

Im Bezirk Altona verzeichneten die Beamten zwar nur einen Anstieg von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen blieben aber im Vergleich weiter hoch: In Ottensen schnellte die Zahl von zehn auf 20 angezeigte Fälle – eine Steigerung um 100 Prozent. In Othmarschen wurden 70 Prozent mehr Autos als im Vorjahr geklaut. Auch in Osdorf, Groß-Flottbek und Bahrenfeld kamen statistisch gesehen im letzten Jahr mehr Autos abhanden.

Die im Bezirk Altona erfassten Autodiebstähle. Polizei Die im Bezirk Altona erfassten Autodiebstähle

Im Bezirk Mitte blieben die Zahlen „beständig“ – nicht einmal ein Prozent weniger Fälle wurden dort zur Anzeige gebracht. In Zahlen hieß dies: Im Jahr 2021 bearbeiteten die Polizisten 261 Fälle von Autodiebstahl (2020: 263). In der HafenCity stellten die Beamten den größten Anstieg der Fälle (167 Prozent) fest. Doch auch in Billstedt wurden mehr Autos geklaut. Allein in den letzten Monaten des vergangenen und in den ersten des neuen Jahres soll dort eine Gruppe von Männern rund 50 Wagen der Marke Audi gestohlen haben. Ermittlungen in den Fällen dauern an.

Die im Bezirk Mitte erfassten Autodiebstähle. Polizei Die im Bezirk Mitte erfassten Autodiebstähle

Im Bezirk Nord hat es 2021 zehn Taten weniger gegeben, insgesamt 211 – ein Minus von knapp vier Prozent. Hoch blieben die Fallzahlen allerdings in Eppendorf, Winterhude und Dulsberg. In Barmbek-Süd und Hoheluft-Ost sanken sie.

Die im Bezirk Nord erfassten Autodiebstähle. Polizei Die im Bezirk Nord erfassten Autodiebstähle

Auch im Bezirk Harburg wurden laut der Statistik weniger Fahrzeuge gestohlen: In Marmstorf, Harburg, Wilstorf und Neugraben-Fischbek sanken die Zahlen deutlich. In Gut Moor, Moorburg und Altenwerder wurden der Polizei gar keine Autodiebstähle gemeldet.

Die im Bezirk Harburg erfassten Autodiebstähle. Polizei Die im Bezirk Harburg erfassten Autodiebstähle

Ähnlich war es im Bezirk Bergedorf. In Altengamme, Neuengamme, Reitbrook, Tatenberg und Spadenland wurden laut Statistik ebenfalls keine Autos gestohlen. In allen anderen Stadtteilen, darunter in Lohbrügge, sanken die Fallzahlen deutlich. Insgesamt verzeichnete die Polizei im Bezirk ein Minus von 24 Prozent.

Die im Bezirk Bergedorf erfassten Autodiebstähle. Polizei Die im Bezirk Bergedorf erfassten Autodiebstähle

Auch der Bezirk Wandsbek scheint uninteressant für Autoknacker zu sein. Auch hier ging die Zahl der erfassten Taten um 24 Prozent nach unten: von 323 auf 247 Fälle. Weniger erfasste Fälle gab es auch in Wohldorf-Ohlstedt, Wandsbek, Bramfeld und Rahlstedt. Auffällig: Nur zwölf Prozent der genannten und von der Polizei bearbeiteten Fälle wurden auch aufgeklärt, denn die gestohlenen Fahrzeuge verschwinden meist ins Ausland.

Die im Bezirk Wandsbek erfassten Autodiebstähle. Polizei Die im Bezirk Wandsbek erfassten Autodiebstähle.

Dass das Geschäft für die meistens gut organisierten Verbrecher lukrativ ist, zeigt auch diese Zahl der Deutschen Versicherer: Um die 20 Millionen Euro Schaden verursachen sie jährlich alleine in Hamburg mit dem Diebstahl von Fahrzeugen. Nach Berlin bleibt Hamburg weiterhin das beliebteste Ziel für Autoknacker – trotz sinkender Zahlen.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Zahlen: Hier werden in Hamburg die meisten Fahrräder gestohlen

So wurden in Hamburg im vergangenen Jahr insgesamt 1184 Fahrzeuge gestohlen – 109 Fälle bzw. acht Prozent weniger als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote auf alle Stadtteile und Bezirke gesehen: zehn Prozent.