Razzia in Hamburger Lokal: Polizei stellt Drogen, Waffen und Bargeld sicher

Eine Razzia in einem Imbiss in St. Georg hat den Fahndern der Polizei am Dienstagabend einen überraschenden Fund beschert: Neben Drogen und Waffen wurden auch mehr als 76.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt. Auch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes waren im Einsatz.

Die Fahnder schlugen gegen 18 Uhr in einem Restaurant am Hansaplatz zu. Laut einem Polizeisprecher waren der Aktion mehrwöchige Ermittlungen wegen Drogenhandels vorausgegangen. Den Ermittlern lagen Erkenntnisse darüber vor, dass drei Männer (21, 24 und 25 Jahre) hier einen regen Drogenhandel betrieben haben sollen.

Hamburg: Fahnder stürmen Restaurant am Hansaplatz

Die drei Haupttäter sollen zudem vier weitere Männer (23 bis 35 Jahre alt) als Komplizen gehabt haben. Mehrere Beamte, darunter auch Hundeführer, stürmten das Lokal. Auch zwei Wohnungen in Eidelstedt und Borgfelde wurden durchsucht.

In dem Restaurant stellten die Fahnder neben einer geringen Menge Drogen mehr als 76.000 Euro mutmaßliches Dealgeld und einen Schlagstock sicher. Außerdem nahmen die Beamten eine Person vorläufige fest. Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung von ebenfalls sichergestellten Handys dauern an.

Massive Hygieneverstöße festgestellt

Bei der Razzia waren auch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes anwesend. Sie stellten massive Hygieneverstöße fest und schlossen das Lokal. Die gelagerten Lebensmittel sollen vernichtet werden. Für den Weiterbetrieb müssten strenge Auflagen erfüllt werden, teilte die Polizei mit.