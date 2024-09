Razzia in Hamburger Bar: Mehrere Personen festgenommen

Am Donnerstagabend hielten mehrere Polizeiwagen vor einer Bar in Hamm: Beamte des Landeskriminaldienstes durchsuchten nicht nur die Räume, sondern auch Mitarbeiter und die zu diesem Zeitpunkt anwesenden Gäste.

Bei den Einsatzkräften handelt es sich um Mitglieder des Drogendezernats. Gegen 21 Uhr stürmten die Polizistinnen und Polizisten die „Shabos Bar“ in der Eiffestraße, bei der laut Lagedienst der Polizei ein Durchsuchungsbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag.

Bar in Hamm: LKA stürmt Bar in der Eiffestraße

Dabei durchsuchten die Einsatzkräfte nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch die Mitarbeiter und Gäste nach Drogen und stellten laut Lagedienst „Beweismittel“ sicher. Um was es sich dabei genau handelt, ist noch unklar.

Insgesamt waren 28 Personen vor Ort, von denen sich laut des Sprechers sechs derzeit illegal in Deutschland aufhalten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Eine weitere Durchsuchung fand in einer Bar in der nicht weit entfernten Borgfelder Straße statt. (aba)