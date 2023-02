Razzia in Hamburg: Zoll durchsucht Shisha-Läden

Shisha-Bars und -Läden wuchsen in den vergangenen Monaten wie Pilze aus dem Boden. Immer wieder wurde bei Kontrollen unversteuerter oder sogar gefälschter Marken-Tabak sichergestellt. Aus diesem Grunde wurde das Tabak-Steuergesetz zum 13. Februar 2023 geändert.

Das erlassene Gesetz sieht vor, dass Shisha-Tabak und entsprechende Rauchgeräte stärker unter der Kontrolle des Fiskus stehen. Grund hierfür war, dass bei Kontrollen in Shisha-Bars häufig große Mengen unversteuerten Tabaks sichergestellt wurden.

Nun wurde dem ein Riegel vorgeschoben: Seit dem 13. Februar darf nur noch nachweislich versteuerter Shisha-Tabak angeboten werden. Gleiches zählt für die sogenannten Verdampfer, mit denen die Ware geraucht wird.

Zoll stürmt Shisha Laden in Hamburg-Wandsbek

Aus diesem Grunde führte der Zoll am Dienstag in Hamburg Kontrollen durch. Bei einer Razzia in einem Laden an der Wandsbeker Marktstraße war ein MOPO-Reporter vor Ort.

Das könnte Sie auch interessieren: Razzia in Hamburg: Polizei wird in gleich zwei Läden fündig

Die Beamten stellten kartonweise Beweismittel und große Mengen an Shisha-Verdampfern sicher, die eigentlich hätten versteuert werden müssen. Die weiteren Ermittlungen des Hauptzollamts Hamburg dauern an.