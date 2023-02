Rauchwolke über Hamburg: Das ist an diesem Lösch-Einsatz besonders

Rauchwolke über Steilshoop: Am frühen Freitagabend ist in einem Lagergebäude ein Feuer ausgebrochen. Besonders heikel: Hier werden auch Gasflaschen gelagert. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Feuerwehr wurde um kurz nach 17.30 Uhr alarmiert: Ein offenes Lagergebäude neben einer Halle in der Straße Appelhoff ist in Brand geraten, so ein Sprecher zur MOPO. Betroffen sei eine Fläche von etwa 10 mal 50 Metern.

Brand in Hamburg: Ursache noch unklar

Die Herausforderung: Hier werden Baustoffe gelagert, darunter auch Gasflaschen, die explodieren können. Die Feuerwehr ist dabei, die Flaschen zu kühlen. Einige sind aber bereits in Brand geraten.

Etwa 60 Rettungskräfte sind im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar. Die Löscharbeiten dauern an. (ncd/dpa)