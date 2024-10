Rauchwolke weithin sichtbar: Dachstuhl in Flammen – Feuerwehr vor Ort

Ein Feuer in einem Dachstuhl beschäftigt derzeit die Feuerwehr in Niendorf. Zwei Löschzüge sind vor Ort und kämpfen gegen den Brand.

Gegen 18.15 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war in einer Lackierkabine, ein spezieller Arbeitsraum zum Lackieren von Gegenständen, in dem Haus in der Straße Habichthorst ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen haben sich dann weiter in den Dachstuhl ausgebreitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Verkehrs-Hammer! Hamburg prüft Straßenbahn für wichtige Strecke

Aktuell ist die Feuerwehr mit zwei Löschzügen vor Ort und öffnet über eine Drehleiter das Dach, um besser an das Feuer zu gelangen. (abu)