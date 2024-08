Rauchwolke über dem Hamburger Hafen – Werkfeuerwehr bittet um Hilfe

Eine Rauchwolke über dem Hamburger Hafen hat in der Nacht zu Montag für einen Einsatz gesorgt. Die Werkfeuerwehr von Blohm+Voss forderte die Feuerwehr Hamburg zur Verstärkung an. Die große Sorge war, dass eine Jacht in Flammen stehen könnte.

Umgehend rückten mehrere Löschfahrzeuge gegen 2.36 Uhr zur weltbekannten Werft gegenüber den Hamburger Landungsbrücken aus. Die Entwarnung kam jedoch schnell. Auf dem Gelände in Steinwerder stand keine Jacht in Flammen, sondern nur ein kleiner Elektrolüfter, der auf einer Jacht brannte.

Das Feuer konnte in wenigen Augenblicken gelöscht werden. Die Rauchwolke war schnell verzogen und der Einsatz beendet. Wie solch ein Jacht-Brand auch ausgehen kann, zeigt ein jüngster Großeinsatz in der Lürssen-Kröger-Werft bei Rendsburg. Dort war Anfang Juli eine Luxusjacht bei Arbeiten plötzlich in Brand geraten. Ein Großeinsatz mit hunderten Einsatzkräften und ein Schaden in Millionenhöhe waren die Folge. Davon blieb die Werft Blohm+Voss in der Nacht zum Glück verschont.