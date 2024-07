Großbrand bei Luxus-Werft im Norden: Riesige Rauchwolke verdunkelt den Himmel

Großbrand im Norden: Auf der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf bei Rendsburg steht eine Halle in Flammen. Die Rauchentwicklung ist so stark, dass die Bevölkerung bis nach Kiel Fenster und Türen geschlossen halten soll. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Laut Feuerwehr befindet sich in der brennenden Halle eine Jacht. Wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO sagte, wurden 24 Personen vom Rettungsdienst gesichtet. Eine Person kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Bis zu 300 Feuerwehrleute waren am Nachmittag noch im Einsatz.

Die Werft und umliegende Wohnhäuser wurden evakuiert, es sind rund 30 Menschen betroffen. Feuerwehrkräfte sind dabei, die Halle von außen mit Löschwasser zu kühlen. „Ein Löschangriff von innen ist aufgrund von herabstürzenden Teilen der Hallenkonstruktion nicht möglich“, sagte der Feuerwehrsprecher zur MOPO.

In der Halle herrschen Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius, sagte ein Polizeisprecher. Die könne man bisher nicht betreten. Das werde voraussichtlich erst Mittwoch oder sogar Donnerstag der Fall sein.

Großbrand auf Lürssen-Kröger-Werft bei Rendsburg

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Neumünster ist es den Einsatzkräften gelungen, das Feuer auf die Halle zu begrenzen. Umliegende Gebäude seien gesichert und geschützt worden.

Eine riesige schwarze Rauchsäule stand über dem Gelände der Lürssen-Kröger-Werft in Schacht-Audorf bei Rendsburg. Danfoto Eine riesige schwarze Rauchsäule steht über dem Gelände der Lürssen-Kröger-Werft in Schacht-Audorf bei Rendsburg.

Unterstützt werden die rund 200 Feuerwehrleute von einem Schlepper, der gerade auf dem Nord-Ostsee-Kanal fuhr. Das Schiff hat laut dem Feuerwehrsprecher eine Wasserkanone mit einer Reichweite von 140 Metern an Bord.

Über dem Gelände steht eine riesige schwarze Rauchsäule. Die Qualmentwicklung ist so stark, dass die Feuerwehr die Bevölkerung per Katwarn-App dazu aufruft, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Wie der Polizeisrecher der MOPO sagte, wurde die Warnung mittlerweile bis nach Kiel ausgedehnt. Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt ist gut 25 Kilometer Luftlinie vom Brandort entfernt. Nach Einschätzungen von Feuerwehr und Polizei wird es voraussichtlich noch bis in die Nacht oder sogar in die frühen Morgenstunden des Mittwochs dauern, bis der Brand vollständig gelöscht ist. Zur Schadenshöhe oder Brandursache war zunächst nichts bekannt. Die Schadenshöhe dürfte allerdings erheblich sein und in einem mehrstelligen Millionenbereich liegen.

Lürssen-Kröger gehört zu den Werften, die sich auch übergroße Luxusjachten für die Reichsten der Reichen spezialisiert haben: Zu den dort gebauten Schiffen zählen die „Kismet“ (122 Meter) und die „Cali“ (88 Meter). (tst/dpa)