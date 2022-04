Wieder Feuer in Hamburger Industriegebiet – Lkw geht in Flammen auf

Erneuter Einsatz für die Feuerwehr in einem Industriegebiet in Rothenburgsort. Am Montagmittag stand dort ein Lkw in Flammen. Es war nicht der erste Brand in diesem Bereich.

Gegen 13.40 Uhr stieg ein großer schwarzer Rauchpilz in der Billstraße auf. Als der erste Löschzug der Feuerwehr am Einsatzort eintrifft, schlagen meterhohe Flammen aus dem Führerhaus einer dort abgestellten Zugmaschine.

Lkw geht in Hamburg in Flammen auf

Nach gut einer Stunde hatten die Feuerwehrmänner den Brand unter Kontrolle gebracht. An der Zugmaschine entstand Totalschaden. Daneben stehende Pkw wurden durch Ruß und Hitze beschädigt.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit in dem Industriegebiet zu teils verheerenden Bränden. Zuletzt brannte eine Lagerhalle an der Liebigstraße. (ruega)