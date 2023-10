An Hamburger U-Bahnhof: Männer greifen Teenager mit Messer an

Die Polizei fahndet nach drei Männern, die am Montag am U-Bahnhof Farmsen einem 19-Jährigen ein Smartphone geraubt haben. Dabei schlugen sie ihr Opfer nieder und verletzten es mit einem Messer.

Die Tat geschah gegen 18.20 Uhr am U-Bahnhof Farmsen an der August-Krogmann-Straße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der 19-Jährige einen Scooter mieten und hielt dazu ein wertvolles Smartphone an das Display. Plötzlich traten drei Männer an ihn heran und verlangten das Handy.

Opfer mit Stichverletzung in Klinik

Im weiteren Verlaufe soll es zu einer Schlägerei zwischen Opfer und Räuber gekommen sein. Dabei wurde dem 19-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt. Er kam in eine Klinik.

Die Täter flüchteten ohne Beute. Mehrere Streifenwagen fahndeten vergeblich nach ihnen.

Die drei Täter sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und haben laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286-56789.