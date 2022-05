Jugendliche nahe Stadtpark überfallen – Polizei hat Hinweise zu Tätern

Ein versuchter Raub auf zwei Jugendliche in Winterhude beschäftigt seit der Nacht zum vergangenen Sonntag die Raubermittler der Polizei. Nahe des Stadtparks waren zwei Jugendliche von zwei anderen Halbstarken angegriffen worden. Eines der Opfer wurde schwer verletzt.

Die Tat soll ich laut Polizei gegen gegen 0.10 Uhr im Bereich Alte Wöhr Ecke Saarlandstieg zugetragen haben. Hier waren zwei 17-Jährige zusammen mit einer Begleiterin unterwegs, als sich ihnen zwei Jugendliche aus einer Gruppe heraus in den Weg stellten und von ihren Opfern Handy und Musikbox forderten.

Raubversuch in Winterhude – Teenie schwer verletzt

Dann sollen die Täter auf die beiden Teenager eingeschlagen haben. Eines der Opfer verlor dabei kurzzeitig das Bewusstsein. Der junge Mann kam mit einer Gehirnerschütterung und einer Verletzung am Ohr in eine Klinik. Die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Saarlandstraße. Nach ihnen wird gefahndet.

Der eine Täter ist vermutlich Deutscher, ca. 17-18 Jahre alt und etwa 1,75 – 1,85 Meter groß mit dünner Figur. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare und trug dunkle Oberbekleidung und eine silberne Halskette. Täter 2 hatte ein südländisches Erscheinungsbild und soll 18-19 Jahre alt sein. Er ist 1,80-1,85 Meter groß mit kräftiger Figur. Er trug kurze, glatte schwarze Haare, einen Oberlippen- und Kinnbart sowie eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.