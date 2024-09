Mann stürmt Tankstelle in Hamburg und zückt Pistole – Fahndung läuft

Ein bewaffneter Mann hat am Samstagmorgen eine Tankstelle an der Wandsbeker Zollstraße überfallen. Gegen 4 Uhr stürmte der Täter in den Verkaufsraum und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Pistole. Er erbeutete Geld.

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Wandsbeker Zollstraße zu einem Überfall auf eine Tankstelle. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 4 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine 31-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld.

Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Wandsbek – Täter flüchtig

Der maskierte Mann erbeutete Geld aus der Kasse und flüchtete durch die Hintertür in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Die Polizei beschreibt den Gesuchten als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 1,,80 Meter groß, maskiert mit einem roten Tuch und bekleidet mit einer dicken, dunklen Winterjacke mit grauer Kapuze. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 entgegen.