Nach einem Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in der Fruchtallee in Eimsbüttel bittet die Polizei um Mithilfe. Gesucht wird ein Mann, der einen Verkäufer mit einer Schusswaffe eingeschüchtert und Geld erbeutet haben soll. Seitdem ist er auf der Flucht.

Wie die Polizei mitteilte, zwang der maskierte Täter den 27-jährigen Mitarbeiter zum Öffnen der Kasse, indem er ihm die Schusswaffe in seinem Hosenbund zeigte und ihm so Angst machte. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Betrag und flüchtete aus dem Markt in Richtung Heußweg, erklärten die Beamten.

Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise auf den Täter

Zum Tatzeitpunkt waren auch die 24-jährige Kollegin des Verkäufers und eine unbekannte Zeugin im Laden. Sie alarmierte zwar die Einsatzkräfte mit dem Ladentelefon, war aber bei deren Eintreffen nicht mehr vor Ort.

Obwohl die Polizei mit sieben Funkstreifwagen sofort mit der Fahndung begann, konnte sie den Täter nicht fassen. Deshalb bittet sie jetzt mögliche Zeugen um Hinweise auf den maskierten Mann. Den Angaben zufolge ist er im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, etwa 1,90 Meter groß und von schlanker Statue. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Regenjacke, dunkelblaue Jeans und weiße Schuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, können das der Polizei unter der Telefonnummer 040 4286-56789 oder bei einem Kommissariat mitteilen. Insbesondere wird auch die Zeugin, die die Polizei verständigt hatte, gebeten, sich zu melden.(prei)