Raubüberfall am Hauptbahnhof: Wer kennt diese Teenager?

Mitte Oktober ist ein 38-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls am Hachmannplatz nahe dem Hauptbahnhof geworden. Nun bittet die Polizei öffentlich nach Hinweisen auf die drei Verdächtigen.

Fast fünf Monate nach einem Angriff fahndet die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach drei Tatverdächtigen. Die Jugendlichen sollen den 38-Jährigen am 15. Oktober gegen Mitternacht in der U-Bahnstation Hauptbahnhof Nord unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Hamburg-St. Georg: Polizei fahndet nach drei Jugendlichen

Der Mann sei zu Boden gegangen, die drei Täter hätten aber weiter auf ihn eingeschlagen und getreten. Einer der Jugendlichen habe ihm das Handy gestohlen, bevor der Mann vom Bahnsteig der Linie 2 ins Gleisbett gefallen sei.

Die Tatverdächtigen seien nach Angaben der Polizei 14 bis 18 Jahre alt. Zwei von ihnen wurden als schlank beschrieben. Einer der Jugendlichen habe ein weißes Basecap, einen roten Kapuzenpullover, eine blaue Jacke und eine blaue Jeans getragen.

Der zweite Verdächtige habe schwarzes, lockiges Haar getragen und sei mit einer blauen Steppjacke mit Fellkragen, einem weißen T-Shirt sowie einer blauen Jeans mit Löchern bekleidet gewesen. Zudem habe er eine dunkle Umhängetasche gehabt.

Der dritte Jugendliche habe demnach ein olivgrünes Basecap, eine schwarze Jacke und eine helle Hose getragen. Seine Haare seien schwarz und mittellang gewesen. Hinweise nimmt die Polizei an jeder Dienststelle oder unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen. (dpa/fbo)