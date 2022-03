Messerstich in Hamburger Einkaufszentrum – Hubschrauber fahndet nach Tätern

Erneut ist es am Phoenix-Center in Harburg zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Am Montagmittag wurde dort ein Mann durch einen Messerstich verletzt. Der Polizeihubschrauber Libelle fahndete nach zwei mutmaßlichen Tätern.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, gerieten gegen 12.15 Uhr drei Männer in der Einkaufsmeile in einen Streit. Ein 35-Jähriger sei dabei mit einem Messer verletzt worden und kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.

Hamburg: Messerstich im Phoenix-Center

Zwei mutmaßliche Täter seien vom Tatort geflüchtet. Sie und das Opfer würden sich kennen, hieß es. Die Polizei leitete eine große Suche mit Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber ein. Später teilte sie mit, es werde nach einem Polizei namentlich bekannten Mann gefahndet. Bislang ohne Erfolg.

Bereits am 13. Februar dieses Jahres war es im Phoenix-Center zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 22-Jähriger erlitt dabei lebensgefährliche Stichverletzungen. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. der mutmaßliche Täter konnte trotz Großfahndung entkommen. Am vergangenen Samstag wurde ein tatverdächtiger 34-Jähriger festgenommen.