Messerattacke am Phoenix-Center: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Ein 22-Jähriger war Anfang Februar vor dem Phoenix-Center an der Hannoverschen Straßen in Harburg mit einem Messer niedergestochen worden. Er schwebte einige Zeit in Lebensgefahr. Die Mordkommission übernahm daraufhin den Fall – und hat nun den mutmaßlichen Täter (34) festgenommen.

Den Tipp bekamen die Beamten vom Opfer selbst: Der 22-Jährige war am Samstag im Bereich des Einkaufzentrums unterwegs gewesen und sah den Mann, von dem er behauptet, er habe ihn angegriffen. „Über den Notruf verständigte er die Polizei“, teilte Holger Vehren, Sprecher der Hamburger Polizei, Sonntag mit.

Messerattacke in Hamburg: Polizei nimmt Täter fest

Der Tatverdächtige, ein 34-Jähriger, wurde von Beamten des Kommissariats 46 vorläufig festgenommen. Vehren weiter: „Auf dem sichergestellten Videomaterial vom Tattag trug der Mann überwiegend die gleiche Kleidung wie bei seiner Festnahme.“

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam der 34-Jährige vor einen Haftrichter. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte Vehren. (dg)