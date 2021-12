Die Hamburger Polizei hat einen Mann (28) festgenommen, dem vorgeworfen wird, zwei Einbrüche und einen Raub in Eppendorf begangen zu haben. Sein Verhängnis: eine aufmerksame Reinigungskraft.

Die beobachtete den 28-Jährigen laut Polizei dabei, wie er am 11. Dezember in dem Restaurant, in dem sie arbeitete, Geld aus der Kasse einsteckte. Er flüchtete, als er die Frau sah, zunächst in unbekannte Richtung.

Raub, Einbrüche, Drogen: Mann in Hamburg festgenommen

Etwa eine Woche später sah die Frau den Mann auf dem Weg zur Arbeit wieder: Er soll in Richtung des Restaurants gekommen und in ein Bus gestiegen sein. Ein Polizeisprecher: „Die Reinigungskraft stellte dann einen erneuten Einbruch in dem Restaurant fest, bei demunter anderem Kreditkarten entwendet wurden und informierte die Polizei.“

In einem Kulturverein wurde am Dienstag dann der 28-Jährige von Zivilfahndern überprüft und kontrolliert: Er soll kurz vor der Kontrolle ein Tütchen weggeworfen haben, in dem zwei Gramm Kokain waren. „Bei der Durchsuchung seiner Sachen entdeckten die Fahnder dann Diebesgut aus dem Einbruch in das Eppendorfer Restaurant“, so der Sprecher weiter. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt.

Dort hätten Polizisten dann weitere geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Ermittler des Landeskriminalamtes brachten den Mann vor einem Haftrichter. (dg)