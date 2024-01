Eis-Alarm am Hamburger Rathaus!

Einsatz am Hamburger Rathaus am Dienstag! Eis hatte sich vom Dach gelöst und war auf einen Gehweg in der Altstadt gestürzt.

Wie ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 13.30 Uhr zum Rathaus alarmiert – Schnee und Eis war auf die Große Johannisstraße gefallen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Carsharing-Auto bei Rot über die Kreuzung gerast: drei Verletzte!

Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Polizei sperrte den Gehweg ab. Der Einsatz war nach einer knappen halben Stunde beendet. (elu)