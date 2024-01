Mit Carsharing-Auto bei Rot über die Kreuzung gerast: drei Verletzte!

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lurup sind am Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. An einer belebten Kreuzung hatte einer der Verkehrsteilnehmer eine rote Ampel missachtet und war mit seinem Auto in einen Transporter und einen Mercedes gekracht.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10.40 Uhr an der Kreuzung Luruper Hauptstraße/Ecke Elbgaustraße. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Fahrer eines Carsharing-Autos bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren und rammte zunächst einen Transporter.

Lurup: Drei Verletzte, einer davon schwer

Durch den Aufprall wurde der Mietwagen dann in einen Mercedes geschleudert. Dessen Fahrer sowie eine Person im Transporter wurden verletzt.

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzt versorgt. Alle Unfallopfer kamen in eine Klinik. Die Kreuzung war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.