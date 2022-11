Polizeihündin „Raja“ stellt Wohnmobil-Dieb auf Spielplatz

Vor „Raja“ gibt es kein Entkommen: Die Diensthündin der Hamburger Polizei hat am Freitagabend einen Mann gestellt, der zuvor ein Wohnmobil gestohlen haben soll. Der 34-Jährige lieferte sich auch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Diebstahl war aufgeflogen, als der Besitzer eine Handy-Nachricht erhielt.

Es war eine automatische Nachricht der in seinem Wohnmobil eingebauten Alarmanlage: Der Besitzer (54), der auf St. Pauli geparkt hatte, lief daraufhin zu seinem Fahrzeug, erwischte den Dieb sogar noch und stellte sich vors Wohnmobil. Ein Polizeisprecher: „Der mutmaßliche Dieb fuhr dennoch an, woraufhin der Besitzer touchiert und dabei leicht verletzt wurde.“

Hamburg: „Raja“ stellt Wohnmobil-Dieb auf Spielplatz

Beamte der Bereitsschaftspolizei, die zu der Zeit auf dem Dom eingesetzt waren, versuchten, das Wohnmobil an der Feldstraße zu stoppen – der Mann am Steuer ignorierte die Aufforderung aber, gab stattdessen Gas und flüchtete in Richtung Marktstraße. Dort fanden Polizisten kurz darauf nur das leerstehende Wohnmobil vor.

Aber: „Eine aufmerksame Zeugin wies die Polizisten auf einen in Richtung Grabenstraße geflüchteten Mann hin“, so der Sprecher weiter. Mehrere Streifenwagen, Zivilfahnder und Bereitsschaftspolizisten waren an der Fahndung beteiligt – und Hündin „Raja“, die der Spur des mutmaßlichen Diebs zu einem Spielplatz an der Grabenstraße folgte. Dort hatte sich der Mann – er pustete 0,72 Promille – versteckt, Polizisten nahmen ihn fest. Er kam in U-Haft. (dg)