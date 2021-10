In der Nienhagener Straße in Rahlstedt ist es am Mittwochabend zu einem Schusswechsel zwischen einem alkoholisierten 27-Jährigen und der Polizei gekommen.

Zeugen alarmierten am Mittwochabend um 20.20 Uhr die Polizei, da ein Mann in einem Einfamilienhaus randalieren würde.

Schießerei in Rahlstedt: 27-Jähriger und Polizei liefern sich Schusswechsel

Gegenüber der MOPO gibt der Polizeilagedienst an, dass sich der Mann beim Eintreffen der Beamten draußen befand. Neben Fahrzeugen hockend habe der 27-Jährige einen Schuss in Richtung der Polizei abgegeben, die den Schuss erwiderte.

Daraufhin habe der alkoholisierte 27-Jährige versucht zu flüchten, konnte aber von der Polizei eingeholt, überwältigt und festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.