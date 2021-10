Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Dienstagabend nach Borgfelde ausgerückt. Dort war es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. 22 Personen mussten gerettet und von Sanitätern betreut werden. Mehrere Notärzte und Rettungswagen waren im Einsatz.

Zunächst ging gegen 18.55 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete starken Brandgeruch in einem Wohnhaus in der Straße Beim Gesundbrunnen Ecke Borgfelder Straße. Als der Löschzug der Hauptfeuerwache Berliner Tor am Einsatzort eintraf, löste der Einsatzleiter sofort die 2. Alarmstufe aus.

Brand in Hamburger Wohnhaus – Großalarm für die Feuerwehr

An den Fenstern standen Menschen und riefen um Hilfe. Wie Feuerwehrsprecher Martin Schneider der MOPO bestätigte, wurden 22 Bewohner gerettet und ins Freie geführt. Alle wurden vom Rettungsdienst betreut, zwei von ihnen kamen in die Klinik. „Für die Retter bot sich ein dramatisches Bild, deshalb wurde die Alarmstufe fortlaufend erhöht. Über 80 Retter sind im Einsatz“, sagte Schneider zur MOPO.

In dem Haus sind mehrere kleine Apartments. In einem davon war der Brand offenbar ausgebrochen und hatte das Treppenhaus verqualmt. Das Feuer war nach gut 60 Minuten unter Kontrolle. Wie es zum Brandausbruch kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Das Haus gilt gegenwärtig als unbewohnbar. Das Bezirksamt Mitte hat Maßnahmen ergriffen, die betroffenen Menschen anderweitig unterzubringen. (ruega)